Техноколледж откроют в индустриальном парке «Титан» в Подмосковье в 2027 году

Развитию системы образования в сфере технологий в Подмосковье уделяют особое внимание. На территории индустриального парка «Титан» в следующем году откроют техноколледж, сообщил губернатор Андрей Воробьев , посетивший площадку в Ленинском округе.

Значительную часть программы обучения составит практика на предприятиях индустриального парка.

«Дети, которые выберут наш техноколледж, даже в первые два года обучения помимо теории смогут заходить во все эти действующие производства, понять, где они хотят работать, сколько смогут зарабатывать и так далее», — пояснил Андрей Воробьев.

Студенты смогут получить специальность архитектора цифровых систем. Также им предложат обучение на оператора станков с ЧПУ, мехатроника по роботизированным комплексам и техника по монтажу электронных систем.