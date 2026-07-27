Техникум в Серпухове пригласил абитуриентов на программу по ремонту авто

Структурное подразделение № 4 Чеховского техникума в Серпухове пригласило абитуриентов на специальность «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Прием документов завершится 15 августа. Подробности о поступлении размещены на официальном сайте учебного заведения .

Как сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья, программа подготовки охватывает полный спектр знаний: от конструкции двигателя и трансмиссии до диагностики подвески, тормозов и современной автоэлектроники. Учитывая стремительное усложнение автомобильных систем, особый акцент сделан на работе с электронными блоками управления и компьютерной системой.

Студентам предстоит освоить современное оборудование — сканеры, диагностические стенды и измерительные приборы, а также приобрести навыки кузовного ремонта: правку геометрии, рихтовку и покраску. Помимо этого, в программу входит плановое техническое обслуживание с заменой масел, фильтров и расходников. Длительность курса — один год и десять месяцев, форма обучения только очная.