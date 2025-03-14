Техникум имени Королева капитально отремонтируют в Пушкино к 1 сентября

В Пушкино продолжается капитальный ремонт учебного корпуса межрегионального центра компетенций — техникума имени С. П. Королева. Сейчас подрядчик ведет отделку внутренних помещений.

Работы проводятся по госпрограмме за счет средств бюджета.

В ремонте корпуса площадью 1,55 тысячи квадратных метров задействуют 25 специалистов и две единицы техники. На данный момент строители завершают работы с кровлей, устанавливают фасадные конструкции, а также проводят чистовую отделку помещений, укладывают плитку, монтируют электроснабжение и слаботочные системы, сообщают в региональном Минстройкомплексе.

Благодаря капитальному ремонту фасад здания приобретет новый вид. Рабочие заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы, потолки, окна и двери. В корпус техникума завезут новую мебель и учебное оборудование. Также проведут благоустройство территории вокруг.

Обновленный учебный корпус техникума имени С. П. Королева откроется 1 сентября.