Технику задействовали для уборки снега в Раменском

Раменский округ продолжает системную борьбу с последствиями зимних снегопадов. После успешной расчистки основных магистралей и подъездов к социально значимым объектам, дорожные службы переключились на поддержание проезда по так называемым «незаметным» дорогам — грунтовым участкам четвертой категории, а также дорогам в садовых некоммерческих товариществах и сельских населенных пунктах.

Как пояснил директор МКУ «Раменские автомобильные дороги» Дмитрий Соколов, работа коммунальных служб строго регламентирована и поэтапна.

«В первую очередь мы всегда фокусируемся на участках с самым интенсивным движением, обеспечивая бесперебойный проезд к школам, больницам, детским садам, а также к автобусным остановкам. После того, как эти приоритетные направления приведены в порядок, техника направляется в СНТ и сельские населенные пункты. Теперь, когда большая часть основных дорог расчищена, очередь дошла до грунтовых дорог 4-й категории, общая протяженность которых в округе составляет более 570 километров», — сообщил Дмитрий Соколов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на менее активное движение на этих участках, их своевременная очистка имеет огромное значение для повседневной жизни местных жителей. В настоящее время на дорогах округа задействованы 194 единицы спецтехники: включая тракторы, погрузчики различных типов и самосвалы, а также 118 дорожных рабочих, которые выполняют ручную уборку в труднодоступных местах и там, где требуется особая точность.

С муниципальных дорог уже вывезено более семи тысяч кубометров снега. В качестве примера оперативной работы приводится деревня Осеченки, где недавно был успешно выполнен комплекс работ по расчистке снега с использованием трактора и погрузчика.