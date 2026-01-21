Технику вывезли на уборку снега в Пушкинском округе

Коммунальные службы Пушкинского округа вывезли 25 единиц техники на зимнюю уборку 20 января. Идет работа по очистке дворов, улиц и дорог, а управляющие компании удаляют опасные сосульки с крыш домов.

МКУ «Тарасовское» работает по четкому алгоритму. В приоритете вывоз снега с дворовых территорий. Параллельно все автомобильные трассы обрабатывают противогололедными материалами.

В период снегопада и сразу после него техника начинает расчищать опасные участки дорог. Далее следуют дороги с интенсивным движением и маршруты общественного транспорта. Оперативно очищают входные группы многоквартирных домов, лестницы, спуски, пешеходные дорожки и тротуары.

Глава округа Максим Красноцветов обратился к председателям товариществ собственников жилья. Он попросил своевременно отрабатывать территории многоквартирных домов и сообщать ресурсоснабжающим организациям о технологических сбоях.

Управляющие компании продолжают активную уборку сосулек с крыш зданий. Размеры ледяных наростов доходят до нескольких метров. Сосулька размером больше полутора метров ударяется о землю с силой до 700 килограммов, а скорость падения может достигать 90 километров в час. Специалисты рекомендуют жителям не подходить вплотную к домам, где на карнизах есть снежные наносы и сосульки.