Технику и оборудование приобрели для ДК и школы искусств в Воскресенске

Реализация проектов инициативного бюджетирования продолжается в городском округе. Благодаря инициативе жителей и юридических лиц учреждения культуры Воскресенска становятся более комфортными, эргономичными и функциональными.

Оборудование и ноутбуки уже закупили для Воскресенской детской школы искусств. Дом культуры рабочего поселка имени Цюрупы получил проектор, а ДК «Красный горняк» — ноутбуки.

В ближайшее время приобретут напольную интерактивную книгу для Воскресенской городской библиотеки № 1, сцену для дома культуры села Ашитково, надувной уличный батут для учреждения «Парки городского округа Воскресенск» и по другим проектам.

Напомним, благодаря голосованию жителей и активности учреждений культуры Воскресенска к участию в проекте в 2025 году представлено 12 проектов инициативного бюджетирования. Общая их стоимость составляет 10 миллионов 43 тысячи рублей, из них средства бюджета Московской области — 8 200 630 рублей, а средства бюджета городского округа — 1 842 370 рублей.