В Серпухове пять парков общей площадью 34,48 га. К зимнему сезону подготовлены 47 сотрудников подрядной организации, необходимая техника и инвентарь для уборки снега и обработки дорожек. Для предотвращения гололеда закуплено 221,2 куб. м гранитной крошки; пескосоляные смеси и другие реагенты использоваться не будут. Параллельно завершается новогоднее оформление общественных пространств: в парках устанавливают елки, световые конструкции, фигуры и праздничную иллюминацию. До 29 ноября планируется завершить оформление фотозон и тематических площадок.

На территории округа насчитывается 736 контейнерных площадок и мусорокамер, их обслуживают управляющие организации и МБУ «Комбинат благоустройства». Ежедневно на уборке задействовано в среднем 25 единиц техники регионального оператора, дополнительно работает муниципальная техника. Особое внимание уделяется ликвидации несанкционированных навалов и обращениям жителей. Для контроля установлено 124 камеры системы «Безопасный регион». За 2024–2026 годы построено семь новых контейнерных площадок, модернизированы еще 18 объектов, включая подъездные пути; на 2027 год запланированы работы еще на 12 объектах.

Отдельное внимание уделили готовности округа к возможным чрезвычайным ситуациям. В 2026 году проведено 12 тренировок по гражданской обороне, в том числе в рамках Всероссийской тренировки в октябре. На территории округа предусмотрено 38 пунктов временного размещения общей вместимостью более 38 тысяч человек, их готовность составляет 100%. Продолжается работа по приведению в нормативное состояние защитных сооружений и заглубленных помещений. К профилактической работе привлекаются добровольные пожарные и специалисты лесного хозяйства: с начала года проведено 18 рейдов, установлено 200 автономных дымовых извещателей, очищено от растительности 65 населенных пунктов, создано 93,47 км минерализованных полос.