Технику для тушения лесных пожаров в Подмосковье отправили на зимовку

После завершения пожароопасного сезона 2024 года лесопожарные службы ГАУ МО «Центрлесхоз» начали процесс консервации. Работникам предстоит подготовить к хранению зимой специализированную технику.
Председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов сообщил, что специалисты проверили более 120 единиц техники, включая пожарные автоцистерны и оборудование для подачи воды. Все машины были подготовлены к консервации до наступления весны.
Агулов отметил, что основная цель этой процедуры заключается в подготовке техники к будущему пожароопасному сезону. В ходе проверок составили акты, фиксирующие текущее состояние техники и выявленные неисправности.
При этом около 400 единиц техники остаются в режиме боевой готовности для выполнения работ по подготовке снегохранилищ и других лесохозяйственных мероприятий.
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