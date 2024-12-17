Технику для тушения лесных пожаров в Подмосковье отправили на зимовку

После завершения пожароопасного сезона 2024 года лесопожарные службы ГАУ МО «Центрлесхоз» начали процесс консервации. Работникам предстоит подготовить к хранению зимой специализированную технику.

Председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов сообщил, что специалисты проверили более 120 единиц техники, включая пожарные автоцистерны и оборудование для подачи воды. Все машины были подготовлены к консервации до наступления весны.

Агулов отметил, что основная цель этой процедуры заключается в подготовке техники к будущему пожароопасному сезону. В ходе проверок составили акты, фиксирующие текущее состояние техники и выявленные неисправности.

При этом около 400 единиц техники остаются в режиме боевой готовности для выполнения работ по подготовке снегохранилищ и других лесохозяйственных мероприятий.