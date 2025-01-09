Технику для кабинета домоводства закупят в школу в Коломне в 2025 году

В Коломне в 2025 году реализуют два проекта инициативного бюджетирования. В Емельяновскую школу закупят бытовую технику для кабинета домоводства и учебно-демонстрационный мультимедийный комплекс, а для школы № 2 приобретут туристический инвентарь и форму в военно-патриотическое объединение «Георгий Победоносец». Все проекты реализуют при поддержке депутата Московской областной Думы Игоря Исаева.

Помимо этого, еще шесть проектов инициативного бюджетирования уже реализовали в озерских школах. Общая сумма вложений превысила 6,5 миллионов рублей.

Например, в школе № 2 и в Емельяновском образовательном учреждении переоборудовали компьютерные классы и закупили проекторы. Компьютерная техника и новая мебель также появились в Полурядинской школе. В детских садах в квартале Текстильщиков и № 8 установили прогулочные веранды и малые игровые формы.