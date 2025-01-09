Технику для кабинета домоводства закупят в школу в Коломне в 2025 году
В Коломне в 2025 году реализуют два проекта инициативного бюджетирования. В Емельяновскую школу закупят бытовую технику для кабинета домоводства и учебно-демонстрационный мультимедийный комплекс, а для школы № 2 приобретут туристический инвентарь и форму в военно-патриотическое объединение «Георгий Победоносец». Все проекты реализуют при поддержке депутата Московской областной Думы Игоря Исаева.
Помимо этого, еще шесть проектов инициативного бюджетирования уже реализовали в озерских школах. Общая сумма вложений превысила 6,5 миллионов рублей.
Например, в школе № 2 и в Емельяновском образовательном учреждении переоборудовали компьютерные классы и закупили проекторы. Компьютерная техника и новая мебель также появились в Полурядинской школе. В детских садах в квартале Текстильщиков и № 8 установили прогулочные веранды и малые игровые формы.
В корпусе школы № 3 в микрорайоне имени Маршала Катукова обновили обеденную зону и заменили радиаторы благодаря сотрудничеству властей Московской области и муниципалитета за счет инициативного бюджетирования.
Отремонтированное помещение оценили глава округа Александр Гречищев и депутат Московской областной Думы Игорь Исаев. После они совместно с директорами озерских школ № 2, № 3 и Емельяновской школы обсудили предстоящие проекты.
«Поговорили не только о ремонтах, но и о кадровом вопросе. С этого года к уже действующим мерам поддержки учителей добавились новые. По поручению губернатора Андрея Воробьева с 1 января проиндексирована зарплата всем педагогам и увеличена компенсация за аренду жилья. Оклады молодым учителям и педагогам допобразования повышены на 20%, молодым воспитателям — на 26%. Специальную выплату теперь получат кураторы учебных групп в колледжах и учителя музыки в школах искусств», — рассказал Александр Гречищев.