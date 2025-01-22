Технику для аудиовизуальных эффектов закупили для Дворца культуры в Озерах

Новая техника для аудиовизуальных эффектов поступила во Дворец культуры «Текстильщик» в Озерах. Его закупили по поручению главы городского округа Александра Гречищева.
Главный элемент конструкции — светодиодный экран размером девять на пять метров. Он позволяет транслировать видео высокого качества с насыщенными цветами. Такое решение добавит зрелищности любому мероприятию.
«Теперь наши концерты, спектакли, фестивали и другие события будут сопровождаться яркими световыми декорациями и специально подобранным видеорядом. Все это позволит зрителям максимально погрузиться в происходящее на сцене», — отметили в управлении по культуре и туризму городского округа Коломна.
Оборудование закупили за счет средств муниципального бюджета. Технику готовят к запуску. Зрители оценят ее 21 февраля на большом бесплатном концерте ко Дню защитника Отечества.
Фрагменты тела выловили из реки Яузы
Минэкологии Подмосковья пригласило детей на форум по изменению климата
Проглотившую зубную щетку девушку спасли в медцентре Рошаля
Скандальные кадры с проекцией Маска на немецком заводе оказались фейком
Совбез Белоруссии назвал электоральный суверенитет важным достоянием страны
У преступной группы в Москве нашли контрафактные лекарства на 10 миллионов рублей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте