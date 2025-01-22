Технику для аудиовизуальных эффектов закупили для Дворца культуры в Озерах

Новая техника для аудиовизуальных эффектов поступила во Дворец культуры «Текстильщик» в Озерах. Его закупили по поручению главы городского округа Александра Гречищева.

Главный элемент конструкции — светодиодный экран размером девять на пять метров. Он позволяет транслировать видео высокого качества с насыщенными цветами. Такое решение добавит зрелищности любому мероприятию.

«Теперь наши концерты, спектакли, фестивали и другие события будут сопровождаться яркими световыми декорациями и специально подобранным видеорядом. Все это позволит зрителям максимально погрузиться в происходящее на сцене», — отметили в управлении по культуре и туризму городского округа Коломна.

Оборудование закупили за счет средств муниципального бюджета. Технику готовят к запуску. Зрители оценят ее 21 февраля на большом бесплатном концерте ко Дню защитника Отечества.