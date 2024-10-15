Глава Лобни Анна Кротова проверила готовность коммунальных служб к снегопадам

Немалая работа проведена в Лобне в рамках подготовки города к зимнему периоду. Руководитель муниципалитета Анна Кротова проверила, что было сделано коммунальщиками.

Очисткой городских дорог и вывозом снега будут заниматься 19 единиц техники, в том числе автогрейдер, погрузчики и самосвалы. Снегоуборочные машины прошли техническое обслуживание.

«Управление по работе с территориями» приобрело противогололедные материалы. Закуплено 350 тонн пескосоляной смеси, а также более 500 инструментов для уборки улиц и дворов вручную. Власти намерены проверить готовность подрядчика к зимнему обслуживанию дорожной сети города.

Анна Кротова подчеркнула, что подготовка к зиме должна проводиться тщательно и всесторонне, а подходить в ней нужно заранее и комплексно. «Это позволит нам успешно преодолеть трудности зимнего периода», — отметила глава округа.

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