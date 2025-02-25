Техническое состояние автомобилей проверят в Балашихе до 2 марта

Профилактическое мероприятие «Технический осмотр» пройдет в городском округе Балашиха с 24 февраля по 2 марта. Мероприятие проводят, чтобы проверить как владельцы, организации и предприниматели соблюдают законодательство.
По требованию Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре» владельцы транспортных средств обязаны регулярно проходить техосмотр своих автомобилей. Госавтоинспекция обращает внимание граждан и на участившиеся случаи мошенничества, связанные с продажей диагностических карт без фактической проверки машин. Сотрудники полиции имеют право аннулировать поддельные документы и оштрафовать собственника транспортного средства.
Госавтоинспекторы настоятельно рекомендует владельцам автомобилей обращаться только в проверенные пункты технического осмотра и проходить процедуру своевременно. Это поможет избежать неприятных ситуаций и обеспечить безопасность на дорогах.
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