Техническое открытие нового физкультурного комплекса прошло в Раменском

Физкультурно-оздоровительный комплекс находится на улице Махова, на территории спорткомплекса «Борисоглебский». Объект предлагает широкий спектр возможностей для занятий различными видами спорта и укрепления здоровья.

Уже завершены все основные строительные работы, включая кровельные, отделочные и фасадные. В настоящее время подрядная организация занимается финальными штрихами — установкой и настройкой оборудования в бассейне.

Он оснащен современными системами очистки и подогрева воды. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены залы для занятий различными видами спорта. Там провели пробные тренировки бадминтонисты и гимнастки из спортивной школы «Раменское». К ним присоединилась сборная Московской области по эстетической гимнастике.

Уже этой весной комплекс официально откроет свои двери для всех жителей Раменского.