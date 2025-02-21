Техническое открытие нового физкультурного комплекса прошло в Раменском

Физкультурно-оздоровительный комплекс находится на улице Махова, на территории спорткомплекса «Борисоглебский». Объект предлагает широкий спектр возможностей для занятий различными видами спорта и укрепления здоровья.
Уже завершены все основные строительные работы, включая кровельные, отделочные и фасадные. В настоящее время подрядная организация занимается финальными штрихами — установкой и настройкой оборудования в бассейне.
Он оснащен современными системами очистки и подогрева воды. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе предусмотрены залы для занятий различными видами спорта. Там провели пробные тренировки бадминтонисты и гимнастки из спортивной школы «Раменское». К ним присоединилась сборная Московской области по эстетической гимнастике.
Уже этой весной комплекс официально откроет свои двери для всех жителей Раменского.
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