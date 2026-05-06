Технический совет оценил еще 5 проектов модернизации водоснабжения Подмосковья
В Подмосковье продолжают модернизировать систему водоснабжения и водоотведения. Работы проходят в рамках крупной государственной программы, охватывающей разные муниципалитеты.
Уже на стадии проектирования каждый объект проходит экспертное сопровождение: к оценке подключаются специалисты научно-технического совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, включая ученых, инженеров и профильных экспертов.
Проекты анализируют по ряду параметров — от энергоэффективности и экономической оправданности до технологий и их соответствия условиям региона.
Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев, сопровождение не ограничивается формальной экспертизой. Специалисты участвуют в доработке технических решений, помогают с расчетами и экономическим обоснованием.
Такой подход открывает дополнительные возможности для внедрения современных разработок и поддерживает развитие местных предприятий.
Очередное, уже 14-е с начала года заседание рабочей группы, посвятили ряду значимых проектов.
Так, в Подольске планируют капитально обновить канализационный коллектор: существующие линии заменят на одну самотечную систему из полимерных труб, что позволит повысить надежность водоотведения для жителей южной части округа.
В Наро-Фоминске наметили масштабную реконструкцию очистных сооружений, построенных еще в 1980-х годах.
Еще один проект касается муниципального округа Чехов: в деревне Мелихово запланировано строительство канализационной насосной станции и новых сетей водоотведения, в том числе на территории одноименного музея-заповедника. Коммуникации будут монтировать с использованием как открытых, так и щадящих технологий, чтобы сохранить исторический ландшафт.
Отдельное внимание уделяют современным методам строительства: почти половину сетей на рассмотренных объектах прокладывают бестраншейным способом.
По итогам обсуждений эксперты формируют детальные заключения с рекомендациями и замечаниями, которые учитывают на следующих этапах.