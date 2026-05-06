Технический совет оценил еще 5 проектов модернизации водоснабжения Подмосковья

В Подмосковье продолжают модернизировать систему водоснабжения и водоотведения. Работы проходят в рамках крупной государственной программы, охватывающей разные муниципалитеты.

Уже на стадии проектирования каждый объект проходит экспертное сопровождение: к оценке подключаются специалисты научно-технического совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, включая ученых, инженеров и профильных экспертов.

Проекты анализируют по ряду параметров — от энергоэффективности и экономической оправданности до технологий и их соответствия условиям региона.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев, сопровождение не ограничивается формальной экспертизой. Специалисты участвуют в доработке технических решений, помогают с расчетами и экономическим обоснованием.