Технический этаж скоро возведут в детском саду в Раменском
Строительство нового дошкольного учреждения продолжается на Донинском шоссе. Детский сад рассчитан на 225 воспитанников.
В настоящее время подрядная организация возводит технический этаж, который станет сердцем инженерных коммуникаций здания. Здесь будут расположены все ключевые системы жизнеобеспечения детского сада.
На строительной площадке ежедневно задействовано более 40 рабочих и четыре единицы специализированной техники. Уже завершены работы по заливке фундамента, ведется монтаж блоков и кладка кирпичных стен.
Новый детский сад, общая площадь которого составит более трех тысяч квадратных метров, строится в активно развивающемся жилом комплексе «Молодежный». В здании создадут комфортные условия для пребывания десяти групп детей. Каждая будет иметь раздевальную комнату, буфетную, спальню, игровую и санузел.
Кроме того, в учреждении оборудуют залы для занятий музыкой, физкультурой и кабинет логопеда. Завершить строительство детского сада планируется в этом году.