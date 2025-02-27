Технический этаж скоро возведут в детском саду в Раменском

В настоящее время подрядная организация возводит технический этаж, который станет сердцем инженерных коммуникаций здания. Здесь будут расположены все ключевые системы жизнеобеспечения детского сада.

На строительной площадке ежедневно задействовано более 40 рабочих и четыре единицы специализированной техники. Уже завершены работы по заливке фундамента, ведется монтаж блоков и кладка кирпичных стен.

Новый детский сад, общая площадь которого составит более трех тысяч квадратных метров, строится в активно развивающемся жилом комплексе «Молодежный». В здании создадут комфортные условия для пребывания десяти групп детей. Каждая будет иметь раздевальную комнату, буфетную, спальню, игровую и санузел.

Кроме того, в учреждении оборудуют залы для занятий музыкой, физкультурой и кабинет логопеда. Завершить строительство детского сада планируется в этом году.