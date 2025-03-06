Технический этап рекультивации завершили на полигоне «Лесная» в Серпухове

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел проверку хода работ на полигоне «Лесная». Рекультивация осуществляется в рамках государственной программы Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

На сегодняшний день все полигоны в Подмосковье закрыты, а на «Лесная» завершен технический этап рекультивации. Сейчас ведется вывоз мусора и техники, а благоустройство территории планируется завершить до конца марта.

Масштабные работы на объекте организованы в две смены. В них задействованы более 270 специалистов и 230 единиц техники. На данный момент переформирование тела полигона выполнено более чем на 90%.

Следующим этапом станет биологическая рекультивация. После ее завершения будет определена эксплуатирующая организация, которая до 2029 года займется утилизацией свалочного газа, сбором фильтрата, вывозом концентрата и покосом травы.

Работы по рекультивации полигона «Лесная» — важный шаг на пути к улучшению экологической обстановки в регионе и созданию комфортных условий для жителей.