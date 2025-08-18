Технические работы на энергообъектах проведут в Одинцове 19 августа

На энергообъектах Одинцовского городского округа, которые обслуживает «Мособлэнерго», во вторник, 19 августа, проведут плановые технические работы. Мероприятия организуют для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей.
Для обеспечения безопасности работ возможны отключения электроэнергии в некоторых районах Одинцовского округа с 09:00 до 17:00.
Указанные работы необходимы для поддержания стабильной работы энергосистемы и предотвращения аварийных ситуаций. Специалисты «Мособлэнерго» заверяют, что постараются минимизировать неудобства для жителей.
Для получения дополнительной информации о плановых и внеплановых отключениях энергетики рекомендуют обращаться на «горячую линию» «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99 или на официальный сайт компании в раздел «Плановые отключения».
