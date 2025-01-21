Технические документы котельных оцифруют в Подмосковье

Второй этап реализации федеральной программы «Цифровая котельная» начался в Подмосковье. В ближайшее время технические документы и журналы 331 котельной оцифруют, чтобы доступ к информации получили представители Ростехнадзора и правительства Московской области.

Котельные считаются объектами повышенной опасности из-за использования высоких температур, давления и горючих материалов. Эксплуатационная документация каждого такого объекта содержит важную информацию о работе: технические паспорта, схемы и чертежи, инструкции, графики, журналы учета.

Раньше эта информация хранилась только на бумаге, доступ к ней был только у сотрудников котельных. Теперь информацию смогут увидеть и другие лица, включая представителей Ростехнадзора и правительства Московской области.

«Проект „Цифровая котельная“ имеет стратегическое значение для нашего региона. Оперативный контроль и обратная связь от всех участников процесса — это ключевые элементы, которые помогут вывести систему теплоснабжения региона на новый уровень и сделать жизнь людей комфортнее», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В конце прошлого года завершился первый этап проекта. В котельных Подмосковье установили умные датчики, передающие важные параметры в Центр управления регионом. Приборами оборудовано 2205 котельных.