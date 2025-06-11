Техническая компания в Балашихе запустила новый комплекс охлаждения продуктов

Балашихинская компания «Технопул-Р» успешно запустила новый спиральный кулер для охлаждения кондитерских изделий. Инновационный комплекс, разработанный и произведенный на собственной площадке предприятия, позволяет эффективно снижать температуру продукции, исключая необходимость в изолированных помещениях и дорогостоящем холодильном оборудовании.

Эта технология особенно востребована для мучных кондитерских изделий, обеспечивая быстрое и естественное охлаждение в производственных условиях.

Основанное в 2012 году, «Технопул-Р» зарекомендовало себя как лидер в создании нестандартного оборудования для пищевой промышленности. За годы работы компания выполнила свыше 500 проектов по всей России, сотрудничая с такими гигантами, как «Мираторг», «Магнит» и Fazer.

Помимо конвейерных систем и линий для охлаждения, заморозки и выпечки, предприятие занимается строительством промышленных объектов и разработкой багажных систем для аэропортов. Среди недавних достижений — проекты для аэропортов Симферополя, Анапы и Омска. Также «Технопул-Р» активно оснащает сортировочные центры «Почты России» современными логистическими решениями.

Благодаря собственной научно-производственной базе в Балашихе компания обеспечивает полный цикл работ — от проектирования до выпуска индивидуального оборудования, отвечающего уникальным требованиям клиентов. Новый спиральный кулер стал очередным примером инновационного подхода «Технопул-Р» к решению задач пищевой промышленности, укрепляя ее позиции на рынке.