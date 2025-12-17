Техническая готовность подмосковного участка трассы М-11 превысила 80%

В Подмосковье идет реконструкция участка федеральной трассы М-1 «Беларусь». Общая техническая готовность дорожного объекта уже превысила 80%, сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

К модернизации привлечена тысяча человек и 380 единиц техники.

Работы на с 66 по 84 километр, располагающиеся в Одинцове, уже завершили. Там было уложено 455 тысяч асфальбетона, смонтировано более 39 километров барьерных и 32 километра парапетных ограждений. Сейчас рабочие продолжают устройство водосбросов с проезжей части, кабельной канализации и установку рамных опор.

На 12 искусственных сооружениях участка также ведут реконструкцию. В их числе мостовые переходы через реки Нару и Капанку, четыре путепровода и шесть надземных пешеходных переходах.

На 74-м километре обустраивают площадку для отдыха водителей. Ее готовность составляет около 90%.

Как отмечают в подмосковном Минтрансе, дорога будет расширена до шести полос. Это позволит увеличить пропускную способность и комфортный проезд для всех видов транспорта.