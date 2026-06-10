Технадзор Подмосковья проверил 3,5 тысячи объектов водоснабжения с начала года

С начала года специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья, провели почти 3,9 тысячи инспекционных выездов на объекты водоснабжения и водоотведения региона. Контрольные мероприятия необходимы, чтобы обеспечить высокое качество строительных и ремонтных работ и повысить надежность коммунальной инфраструктуры.

Основная часть проверок пришлась на объекты водоснабжения — на них эксперты совершили более 3,5 тысячи выездов. Наиболее активно работу проводили в Одинцовском округе, где осуществили 420 проверок.

В число муниципалитетов с наибольшим количеством инспекций также вошли Можайский округ с 367 выездами, Орехово-Зуевский округ — с 265, Пушкинский округ — с 193 и Коломна, где специалисты посетили объекты 163 раза.

Еще около 350 выездов состоялись на очистные сооружения. В рамках каждой проверки сотрудники технического надзора оценивают состояние инженерных сетей, контролируют соблюдение проектных и технологических требований, а также анализируют эффективность работ.

Под постоянным контролем ведомства находятся ключевые объекты коммунального комплекса региона. В их числе канализационные коллекторы, магистральные и распределительные сети водоснабжения, водоводы питьевой воды, системы водоотведения, ливневая канализация, очистные сооружения, а также участки сетей, которые находятся на стадиях строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Строительный контроль — обязательный этап реализации таких проектов. Ни один объект коммунальной инфраструктуры нельзя ввести в эксплуатацию без заключения специалистов технадзора.

Такая система позволяет обнаружить возможные нарушения и недочеты еще на ранних стадиях, обеспечивая соответствие объектов действующим нормативам, требованиям безопасности и качеству.