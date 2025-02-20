Технадзор Подмосковья провел 897 осмотров самоходной техники за неделю

За неделю сотрудники Гостехнадзора Подмосковья проверили самоходную технику и аттракционы. В Минэкологии Московской области сообщили, что инспекторы провели 897 осмотров.
С 13 по 19 февраля они провели 704 регистрационных действия, 897 техосмотров и приняли 372 экзамена на право управления самоходными машинами. Также 413 человек получили или обновили удостоверения тракториста-машиниста.
В Раменском округе выявили поддельное удостоверение тракториста-машиниста, материалы передали в полицию. Гостехнадзор продолжит следить за безопасностью техники. Отмечается, что в разных округах прошли проверки аттракционов и регистрация четырех новых каруселей. В ходе осмотров инспекторы не выявили ни одного нарушения.
Напомним, что все услуги по самоходной технике можно получить на сайте.
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