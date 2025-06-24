Технадзор Подмосковья принял после ремонта еще 200 подъездов

В Подмосковье продолжается реализация программы «Мой подъезд». Она направлена на ремонт и благоустройство многоквартирных домов. За качеством работ следят специалисты Управления технического надзора капитального ремонта.

Эксперты приняли работы уже в 200 подъездах. Лидерами по числу отремонтированных объектов стали Орехово-Зуево, Богородский округ, Электросталь, Балашиха и Щелково.

В Министерстве ЖКХ Московской области отметили, что программа «Мой подъезд» — это часть большого плана по улучшению жилой среды в регионе. Ее основная задача — сделать подъезды многоквартирных домов более чистыми, удобными и безопасными для жителей. В рамках ремонта красят стены, меняют плитку, обновляют потолки, устанавливают современные энергоэффективные светильники и выполняют другие работы. До конца года в Подмосковье планируют привести в порядок еще более 1,5 тысячи подъездов.