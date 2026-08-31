Театры в Химках и Долгопрудном адаптируют спектакли для незрячих посетителей

Долгопрудненский театр «Город», химкинский драматический театр «Наш дом» и еще 15 театров из разных городов России запустят показы спектаклей с тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих гостей. Инклюзивные проекты реализуют благодаря победе учреждений в грантовом конкурсе программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Жюри конкурса выбрало 17 победителей из 50 заявок, которые прислали коллективы из 35 городов России. В этом году на гранты могли претендовать как театры с опытом в инклюзии, так и дебютанты этого направления.

В список лауреатов вошли ведущие площадки страны: московский «Современник», петербургский театр «На Литейном» и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

Среди победителей из Подмосковья — театр «Город» (Долгопрудный). Здесь тифлокомментированием обеспечат две постановки. Первой станет музыкальная «Сказка о царе Салтане». Перед началом спектакля зрителей ждет тактильная экскурсия-пролог с макетами, знакомящая с народными промыслами региона: гжелью, жостовской росписью, павловопосадскими платками и дулевским фарфором.

Второй проект — семейная комедия «Нарочно не придумаешь» по водевилям Чехова («Медведь», «Юбилей», «Предложение»), воссоздающая атмосферу XIX века.

Драматический театр «Наш дом» (Химки) адаптировал для незрячих четыре спектакля: музыкальные «Шукшинские рассказы», драму «Бег» и семейные истории «Кентервильское привидение» и «Сказка о царе Салтане».

Профессиональные комментаторы опишут декорации, костюмы и мимику актеров. Трансляция комментариев пройдет в реальном времени через бесплатное приложение «Особый взгляд». П

рограмма фонда «Искусство, наука и спорт» уже помогла внедрить эту технологию более чем в 170 театрах и создать тактильные копии экспонатов в сотне музеев по всей России.