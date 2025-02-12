Театры танца из Чехова победили на международном конкурсе

Коллективы «Седьмое небо» и «Ковчег» из Чехова успешно выступили на двух престижных фестивалях. Они получили грамоты и призы.

Средняя группа театра танца «Ковчег» ярко выступила на Премии Руслана Пшеничного в Москве. Показав премьерный номер «Непродуманный случай из жизни 3 б класса», коллектив стал лауреатом первой степени и был отмечен специальным призом за лучшую реалистичную драматургию.

В номинации «Детский танец» коллектив завоевал Гран-при и денежное вознаграждение.

Еще один коллектив из Чехова, театр танца «Седьмое небо», на международном фестивале-конкурсе хореографического искусства «Танцевальные диалоги. Премия Руслана Пшеничного» признали одним из лучших. Театр танца стал лауреатом первой степени за шесть своих постановок.

В итоге его отметили тремя призами: за интересный игровой сюжет, за оригинальное композиционное решение и за эстетическое исполнение. Главным достижением стало получение гранта на участие в проекте «Премиум-Арт».