Театральный сезон открыли во Дворце творчества детей и молодежи в Серпухове

Во Дворце творчества детей и молодежи стартовал новый театральный сезон. Для зрителей 20 талантливых юношей и девушек разных возрастов зажгли сцену яркими номерами, которые стали настоящим источником вдохновения.

В программе — изящество актерского мастерства и пластики, оригинальные музыкальные пародии, захватывающая работа на полотнах и воздушная акробатика.

Образцовый детско-юношеский музыкально-драматический театр-студия «Абсурд» вновь подтвердил звание коллектива, где творческая энергия и профессионализм идут рука об руку.

Особую благодарность объявили хореографу Александре Скуридиной за постановку эффектных и выразительных танцевальных номеров.

Этот сезон обещает стать незабываемым этапом в жизни театра-студии — уникальное сочетание классики и новых творческих экспериментов ждет всех, кто готов окунуться в мир искусства.