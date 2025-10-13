«Театральный поединок» прошел в Воскресенске

Игра молодежного проекта состоялась в Доме культуры «Гармония» города Белоозерский. Ведущим мероприятия был актер театра и кино, режиссер и педагог, руководитель «Театрального поединка» Максим Драченин.

За право выхода в четверть финала соревновались театральная студия «Верю» города Белоозерский, коллектив «Творческий вихрь» из Балашихи, театр мюзикла «Успех» и православная студия «Преображение» из города Люберцы.

Игра прошла в энергичной и веселой атмосфере. Ребята справлялись с очень непростыми заданиями, импровизировали и выкладывались на все 100%, а зрители активно поддерживали юных артистов.

Белоозерская театральная студия «Верю», которой руководит Виктория Цех, одержала победу во втором раунде и будет участвовать в следующем этапе «Театрального поединка».

Проект «Театральный поединок» проводится в Московской области с 2020 года при поддержке Министерства культуры и туризма региона. Его целью является формирование единого молодежного профессионального творческого сообщества, в основе которого лежит национальная идея русского драматического театра и система Константина Станиславского.