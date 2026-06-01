Сегодня 15:52 Театральный международный фестиваль прошел в Лобне

В Лобне прошел юбилейный XXX международный театральный фестиваль «Русская классика». В 30-й раз он собрал коллективы из Лобни, Химок, Рузы, Волоколамска, Москвы и других городов России и мира, а также театры из Ирана, Вьетнама, Сербии, Казахстана и Киргизии.

Впервые фестиваль состоялся в 1996 году, а открывал его народный артист СССР Ролан Быков. Программа включает две части: школьные и народные коллективы, а также профессиональные театры. Детский блок — особенность «Русской классики» — представлен 27 спектаклями.

Председатель жюри молодежного блока Валерий Жоров отметил: «30 лет назад организаторы фестиваля в Лобне придумали название „Русская классика“, которое потом подхватила вся Россия. На этом фестивале воспитываются поколения лобненцев и гостей». Глава города Анна Кротова подчеркнула: «30 лет — прекрасная дата. Пусть фестиваль подарит нам новые эмоции, и у нас все впереди». Художественный руководитель Московского государственного историко-этнографического театра Михаил Мизюков добавил: «Честь и хвала организаторам, которые держат фестиваль на высоте. Не случайно он сохраняет международную марку».

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина отметила: «Классика вечна. Сохранять и передавать ее — большое искусство и большая ответственность. Небольшой театр в Лобне смело взял на себя эту ответственность». Гран-при фестиваля вручила глава города Анна Кротова сербскому народному театру «Зоран Радмилович» со спектаклем «Чеховская комната». Директор театра Владимир Джуричич поблагодарил организаторов и пригласил лобненских артистов на фестиваль в Сербию. Программа юбилейного фестиваля была насыщенной: зрители и жюри каждый день смотрели по несколько спектаклей, а поклонники с нетерпением ждут следующей весны, чтобы вновь погрузиться в мир русской классики.