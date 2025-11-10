Театральный медиапроект «Мой Вишневый сад» завершился в Пушкино

В Подмосковье прошло заключительное мероприятие «Пушкинского театрального фестиваля — 2025». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, все участники медиапроекта «Мой Вишневый сад» получили благодарственные дипломы.

«Мой Вишневый сад» — это народный проект, где любой желающий может подать заявку, сняться в отрывках из пьес и рассказов Антона Чехова или прочитать фрагменты его писем. Во время фестиваля в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино организовали настоящую съемочную площадку с пятью локациями, где более 100 участников работали вместе с профессиональными режиссерами, актерами, гримерами и костюмерами.

Всего за четыре дня участники сняли 54 видеоролика, которые уже доступны в социальных сетях театра и фестиваля, а в ближайшее время материал покажут на Пушкинском телевидении. Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации округа.