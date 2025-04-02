Театральный коллектив из Зарайска выиграл Гран-при фестиваля в Кашире

Театральный коллектив Дворца культуры имени В. Н. Леонова из Зарайска вновь продемонстрировал высокий уровень мастерства, получив Гран-при на театральном фестивале имени Бориса Щукина в Кашире. Постановка «Материнское поле» режиссера Ильи Архипова, балетмейстерами которой стали Татьяна Сбитнева и Алена Крючкова, посвящена стойкости женщин в годы Великой Отечественной войны.

Спектакль, основанный на одноименной повести Чингиза Айтматова, рассказывает историю Толгонай, вдовы, потерявшей на войне мужа и троих сыновей. Она выходит в поле и делится своей трагической историей о любви, материнстве, утрате и гордости за сыновей, которые с честью выполнили свой долг перед Родиной.

Постановка сочетает театральное слово, современную хореографию, акапельное пение и инструментальное исполнение, что позволяет глубже раскрыть тему войны и ее влияние на судьбы людей. Зрители высоко оценили работу актеров, наградив их продолжительными аплодисментами.