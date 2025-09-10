Театральный коллектив из Дмитрова победил на международном фестивале

Театр из Дмитрова получил Гран-при конкурса. Постановку «Спасибо, море!» подготовили под руководством режиссера Дмитрия Стрельцова.

Профессиональное жюри удостоило спектакль награды за лучший актерский ансамбль. За лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль второго плана отметили Ивана Плавского и Викторию Журавлеву.

«Успехи театральной студии „Маска“ — результат огромного труда актеров и их талантливых педагогов. Это также яркое подтверждение того, что в Дмитрове живет и развивается настоящее искусство, растут новые таланты. Мы и в дальнейшем продолжим оказывать поддержку развитию театрального искусства и творческих инициатив», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Отметим, что международный фестиваль «Мост» уже в четвертый раз организует театр-лаборатория «Квадрат». В этом году его посвятили 80-летию Победы. В конкурсной программе участвовало 14 спектаклей любительских и профессиональных коллективов из 13 городов России и Белоруссии.