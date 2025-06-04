Театральный коллектив из Богородского округа победил на международном конкурсе

В конце мая в Москве завершился международный конкурс-фестиваль искусств «Вершина таланта», на котором юные таланты из Богородского округа добились выдающегося результата. Коллектив «Воробушки» завоевал Гран-при, представив зрителям впечатляющий спектакль.

Детский театральный ансамбль, которым руководит Виктория Мамонтова, поразил жюри своим мастерством и эмоциональной игрой. Спектакль «Подранки» рассказывает о трагических судьбах детей, оставшихся без родителей в годы войны.

Сюжет затрагивает сердечные темы, позволяя зрителям сопереживать героям. 7 мая в Культурном центре «Обухово», на премьере, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне зрители были в полном восторге от актерской игры и качественной постановки.

Председатель жюри отметил, что работа коллектива была сложной и прекрасно исполненной, выразив надежду на долгую жизнь спектакля. Использование музыки, света и специальных эффектов создало уникальную атмосферу, захватившую внимание зрителей и оставившую незабываемые впечатления.

Отметим, что конкурс проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры Республики Крым и Департамента культуры Москвы.