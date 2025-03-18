Театральный каток в Химках завершил свою работу

Завершился шестой сезон работы Театрального катка. Около 42 тысяч жителей и гостей округа посетили главную ледовую площадку в этом году.

Театральный каток в Химках в этом сезоне открыли в начале декабря шоу-балетом по мотивам сказки «Снежная королева». Участие в нем приняли звезды отечественного фигурного катания. Помимо этого, в рамках проекта «Зима в Подмосковье» на главной ледовой площадке округа двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая представила постановку «Двенадцать месяцев» в новом прочтении.

Бесплатный каток стал местом притяжения местных жителей и гостей округа на всю зиму.

Больше всего любителей коньков на льду в Юбилейном сквере собралось 31 декабря, только в новогоднюю ночь там побывали 1250 человек. Гости насладились развлекательной программой и ярким праздничным салютом.