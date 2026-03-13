Театральный каток в Химках за сезон посетили почти 20 тысяч человек

Главная ледовая площадка городского округа завершает свою работу 15 марта. За сезон каток в сквере «Юбилейный» принял почти 20 тысяч посетителей.

Пространство стало точкой притяжения для любителей активного отдыха. Здесь проходили не только массовые катания, но и мастер-классы с занятиями по фигурному катанию. Организаторы сделали отдых комфортным для гостей любого возраста.

Кульминацией сезона стало ледовое шоу «Щелкунчик» в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева. Зрители увидели выступления фигуристов мирового уровня, хореографию олимпийских чемпионов и 3D-декорации под музыку Петра Чайковского.

«Каждый сезон каток становится местом, где люди проводят время с семьей и друзьями, знакомятся с зимними видами спорта, — отметил руководитель Дирекции парков Химок Георгий Шишкин. — Почти 20 тысяч гостей подтверждают, что площадка остается одной из самых любимых локаций города».

Площадь катка в этом году увеличили. Для посетителей работали пункты проката и заточки коньков, теплые раздевалки и кафе. Организаторы предусмотрели отдельную зону для самых маленьких гостей.