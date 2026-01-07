Театральный каток в Химках принял уже 4 тысячи посетителей

Каток у Химкинского театра стал одним из главных мест зимнего отдыха. С начала сезона на его ледовой площадке побывали четыре тысячи человек.

В этом сезоне площадь льда увеличили. Для гостей доступны аренда и заточка коньков, услуги инструкторов, теплые раздевалки, кафе и специальная детская зона.

«Каток традиционно остается любимым местом для семейного отдыха и ярких впечатлений», — отмечают организаторы.

В рамках программы «Зима в Подмосковье» здесь запланированы выступления звезд фигурного катания. Так, 9 января состоится ледовая постановка «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева.