У театра «Наш дом» в Химках начался монтаж театрального катка. Ледовую площадку откроют уже в восьмой раз. Ее площадь составит 2,5 тысячи квадратных метров, а вход для посетителей останется бесплатным. Отдельно оплатить можно будет дополнительные услуги, в том числе прокат коньков.

Сейчас специалисты устанавливают ограждение и укладывают специальные охлаждающие маты, которые обеспечат образование и поддержание ледового покрытия. После соединения инженерной системы ее заполнят этиленгликолем и проверят циркуляцию. Затем начнется заливка льда. При благоприятной погоде на этот этап потребуется не более трех дней.

На территории также оборудуют освещение и художественную подсветку, установят музыкальную аппаратуру, павильон с раздевалками, камерой хранения и пунктом проката коньков. Для посетителей будут работать кафе, отдельная площадка для детей и зона для керлинга.

В центре катка разместят 14-метровую новогоднюю ель. После праздников ее заменит инсталляция в виде земного шара. Первые тестовые катания запланированы на 5 декабря.