Сегодня 13:57 Театральный фестиваль в память о режиссере Петре Фоменко прошел в Ногинске 0 0 0 Фото: Московский областной театр драмы и комедии Подмосковье

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Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» прошел в Ногинске с 14 по 19 июня. Он был посвящен жизни и творчеству режиссера Петра Фоменко. Участниками мероприятия стали ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народная артистка Галина Тюнина, заслуженные артисты Юлия Пересильд и Кирилл Пирогов.

Ногинск на шесть дней погрузился в фестивальную атмосферу. Главными площадками стали Московский областной театр драмы и комедии, дома культуры и городские парки. Спектакли представили театры из Ярославля, Москвы, Уфы, Владикавказа. За время работы фестиваля постановки посетили свыше 2000 зрителей, участниками и гостями фестиваля стали более 7000 человек.

Фото: Московский областной театр драмы и комедии

Образовательная программа фестиваля включала встречи со зрителями, лекции и мастер-классы с известными деятелями театрального искусства. Их посетили молодые артисты и участники школьных и молодежных театральных студий из 21 города России.

Фото: Московский областной театр драмы и комедии

Также участники фестиваля смогли посетить творческий вечер актера театра, кино, телевидения и дубляжа Вениамина Смехова и мастер-классы артистов: Юлии Пересильд, Галины Тюниной и Кирилла Пирогова.

Фото: Московский областной театр драмы и комедии 1/2 Фото: Московский областной театр драмы и комедии 2/2

Закрытие фестиваля прошло на Фонтанной площади Ногинска. Художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко выразил уверенность, что фестиваль станет традиционным. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».