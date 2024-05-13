Театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Ногинске в июле | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 17:55 Театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Ногинске в июле Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360 в

Пресс-конференция, посвященная театральному фестивалю «Учитель и ученики» состоится 14 мая в пресс-центре ТАСС. Начальник управления Министерства культуры и туризма Московской области Наталья Рыбина, актер Кирилл Пирогов, театральный критик Наталья Старосельская и другие участники расскажут об обширной программе, которая ждет зрителей.

Как рассказали в подмосковном Минкульте, фестиваль, который объединит разнообразные программы как для зрителей, так и для профессионалов театрального искусства — мастер-классы, спектакли, встречи с режиссерами, читки пьес, выставки и кинопоказы под открытым небом, пройдет в Ногинске с 14 по 19 июля.

Реклама

В этом году фестиваль посвятили творчеству Петра Фоменко — народного артиста России, основателя и художественного руководителя театра «Мастерская Фоменко.

Зрители смогут увидеть постановки учеников мастера: «Женитьба Фигаро» Кирилла Пирогова, «Предстоящее событие» Сергея Пускепалиса, «Грезы» Ивана Поповски и другие спектакли.

Фестиваль пройдет на открытых городских площадках Ногинска — центральной городской фонтанной площади, в Центральном парке культуры и отдыха и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».