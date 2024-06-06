Театральный фестиваль «Учитель и ученики» начнется в Ногинске 14 июня

Первый подмосковный фестиваль «Учитель и ученики» о роли наставничества в искусстве начнется в Богородском округе 14 июня. Подробнее о событии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Планируется, что на фестиваль приедут Юлия Пересильд, Кирилл Пирогов, Вениамин Смехов и другие артисты. Торжественное открытие состоится 14 июня в 18:00 на центральной городской площади Ногинска.

В этом году фестиваль посвятили жизни и творчеству народного артиста России Петра Фоменко. Планируется, что мероприятие станет ежегодным. Основные события пройдут в Московском областном театре драмы и комедии, где когда-то состоялась премьера дипломного спектакля Петра Наумовича.

В рамках фестиваля пройдут показы спектаклей, образовательные встречи и лекции, мастер-классы для молодых артистов, выставки, кинопоказы под открытым небом и концерты. Зрители увидят работы учеников Петра Фоменко, а также спектакль самого мастера «Он был титулярный советник».

Художественный руководитель фестиваля — Михаил Чумаченко.

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