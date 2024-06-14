Театральный фестиваль «Учитель и ученики» начался в Ногинске

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Первый областной театральный фестиваль «Учитель и ученики» начал работу в Богородском округе. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что мероприятие посвятили жизни и творчеству народного артиста России Петра Фоменко.

«Новый фестиваль — это возможность для профессионалов обменяться опытом, для зрителей — увидеть постановки российских театров, а главное — почувствовать связь наследия театральных деятелей», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Музыкальный театр из города Реутов открыл программу фестиваля представлением «Привет, музыкалка!». Затем прошли встречи с деятелями театра и кино.

Впереди большая программа и знаменитые гости, среди которых актеры Юлия Пересильд, Кирилл Пирогов и Вениамин Смехов. Гостям покажут постановки учеников Петра Наумовича Фоменко и фильм о мастере, а также снятый им самим телесериал «На всю оставшуюся жизнь». На фестивальных площадках пройдут концерты и тематические художественные выставки.

Фестиваль продлится до 19 июня.

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