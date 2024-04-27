Театральный фестиваль «Русская классика» стартует в Лобне 6 мая | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 16:28 Театральный фестиваль «Русская классика» стартует в Лобне 6 мая Медиасток.рф

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Театр «Камерная сцена» городского округа Лобня проведет XXVIII Международный театральный фестиваль «Русская классика». В нем примут участие театральные коллективы из России и зарубежья.

Фестиваль разделен на две секции: первая — для школьных и любительских театров, вторая — для профессионалов.

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Так, 6 мая в 14:00 начнется молодежный блок фестиваля, на котором представят 35 постановок, основанных как на классических русских произведениях, так и на работах современных писателей. Участие примут театральные студии из Москвы, Лобни, Подольска, Волоколамска, Химок, Долгопрудного и Дмитровского района.

Профессиональная часть фестиваля откроется 21 мая в 17:00. Свои спектакли представят 16 коллективов, включая Омский государственный Северный драматический театр, Кинешемский драматический театр им. А. Н. Островского, Арзамасский театр драмы, Независимый Петербуржский театр, Литературный театр Олега Попова из Санкт-Петербурга, а также московские театры «Этот театр», «Театральный особнякЪ» и театр Грановского.

Международное представительство на «Русской классике» обеспечат труппы из Кыргызстана, Ирана, Китая и Северной Македонии, включая театр «Свободная сцена» из Бишкека, театральную группу «Чайка» из Тегерана, Китайскую академию оперы «Пекинская опера».

Финал профессионального блока фестиваля состоится 29 мая в 15:00 в театре «Камерная сцена».

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