Театральный фестиваль пройдет в Орехово-Зуеве

С 24 по 27 мая Орехово-Зуево станет центром притяжения для любителей театрального искусства, принимая VI театральный фестиваль «Морозов». Фестиваль обещает стать ярким событием в культурной жизни региона, представляя разнообразную программу для зрителей всех возрастов.

Ключевой площадкой фестиваля станет сцена «Зимнего театра», имеющего богатую историю. Именно здесь 24 мая в 18:00 состоится торжественное открытие фестиваля спектаклем-антиутопией Народного драматического театра «Сезон Меланхолии». Эта постановка, вдохновленная произведением Островского «Таланты и поклонники», обещает заставить зрителей задуматься о вечных вопросах.

Наряду с основной сценой, фестиваль выйдет за пределы театральных стен. 25 мая в 16:00 в Парке 30-летия Победы пройдет уличный фестиваль детских театральных коллективов. Юные актеры представят свои творческие работы.