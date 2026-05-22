Театральный фестиваль «Мелиховская весна» пройдет в Чехове

XXVI международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» будет проходить в музее-усадьбе Антона Чехова с 22 по 31 мая. Глава округа Михаил Собакин проверил последние приготовления к масштабному событию.

Руководитель муниципалитета поручил МБУ «Чеховское благоустройство» оказать содействие в подготовке территории: покосить траву, обрезать кустарники и ветки, выполнить ямочный ремонт на пешеходных маршрутах, убрать мусор, вымыть парковки и установить фан-барьеры. Особое внимание Михаил Собакин уделил доступности, поручив расширить мост у школы в селе Мелихово для комфортного проезда маломобильных граждан, а также привести в порядок дороги и прилегающие территории.

В этом году «Мелиховскую весну» посетят более 8 тысяч зрителей. Программа включает более 20 спектаклей театров из России, Казахстана, Абхазии, Белоруссии, Сербии, Вьетнама и Ирана. Состоятся и творческие встречи с актерами — Аленой Бабенко, Иваном Стебуновым, Василием Бочкаревым и Юрием Васильевым.

В рамках специальной программы «Чехов+» на фестивале отметят 135-летие Михаила Булгакова. Липецкий театр покажет «Зойкину квартиру», а мытищинский «ФЭСТ» и московский «МОСТ» — «Дни Турбиных».