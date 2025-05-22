Театральный фестиваль «Мелиховская весна» откроют в Чехове 23 мая

В музее-заповеднике Чехова 23 мая стартует юбилейный XXV международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В преддверии события глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин встретился с директором музея-усадьбы «Мелихово» Анастасией Журавлевой, чтобы обсудить организационные вопросы.

По словам Михаила Собакина, с 2023 года в музее ведется масштабная реконструкция по поручению губернатора Андрея Воробьева. Уже завершено строительство нового визит-центра, продолжаются работы по благоустройству прогулочных дорожек, возведению инженерно-технического комплекса, а также обновлению административного здания и флигеля. Планируется, что текущий этап реставрации завершится к концу 2025 года. Несмотря на ремонтные работы, комфорт посетителей и атмосфера фестиваля не пострадают.

Глава округа поручил МБУ «Чеховское благоустройство» оперативно подключиться к подготовке территории: подсыпать дорожки, очистить пруд, подстричь кустарники, помыть асфальт и покрасить цоколи зданий.

В рамках юбилейного фестиваля запланировано более 30 мероприятий, включая спектакли и творческие встречи с известными режиссерами и актерами. Открывать программу будет Академический Малый драматический театр — «Театр Европы» с постановкой «Чайка» по пьесе Чехова в режиссуре Льва Додина.

За девять дней фестиваля зрители смогут увидеть свыше 20 спектаклей. В программе «Чехов+» будут представлены постановки по произведениям Уильяма Шекспира. Также Никита Михалков и его Академия кинематографического и театрального искусства подготовили специальную программу с постановками по Чехову и документальным фильмом к 165-летию писателя.

Афишу фестиваля и билеты можно найти на официальном сайте мероприятия. Для удобства зрителей организован бесплатный трансфер от железнодорожного и автовокзала Чехова до Мелихово и обратно. Расписание доступно по ссылке.