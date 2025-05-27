Театральный фестиваль «Мелиховская весна» начался в Чехове

В усадьбе Антона Чехова торжественно открылся старейший театральный фестиваль «Мелиховская весна». В этом году он отмечает 25-летний юбилей.

Церемонию открытия посетили почетные гости — глава округа Михаил Собакин и министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов. «Для нашего округа, который носит имя великого писателя, большая ответственность и вместе с тем огромная честь принимать такое значимое и масштабное культурное событие», — сказал Михаил Собакин.

На подмостках чеховской усадьбы встретятся талантливые коллективы из разных уголков мира — Китая, Белоруссии, Казахстана, а также из девяти городов России. Артисты Академического Малого драматического театра — Театра Европы открыли фестиваль знаменитой пьесой «Чайка».

«Здесь в воздухе что-то особенное, как будто меняется состав крови, когда приезжаешь сюда», — поделился режиссер спектакля Лев Додин.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, которая в этом году включает 22 постановки, встречи с актерами и режиссерами. На вечерние спектакли для зрителей будет организован бесплатный трансфер от железнодорожной и автобусной станций Чехов в Мелихово и обратно.