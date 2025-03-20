Театральный фестиваль имени Щукина пройдет в Кашире с 22 по 29 марта

С 22 по 29 марта в Кашире пройдет Открытый межзональный театральный фестиваль «Театральная неделя — 2025». Это уже шестой фестиваль, впервые он состоялся в 2019 году, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Фестиваль носит имя Бориса Щукина — легендарного актера Вахтанговского театра и народного артиста СССР. Именно в Кашире он провел детство и впервые вышел на сцену.

В 2025 году в фестивале примут участие театры из Москвы и Подмосковья — Дмитрова, Коломны, Зарайска, Ступина и Домодедова, а также студенты ГИТИСа и Института современного искусства. В программе — спектакли для детей и взрослых, кукольные постановки, конкурс чтецов и балет «Щелкунчик» от Школы танца Юлии Вебер при участии артистов Большого театра.

Помимо спектаклей, гостей ждут экскурсии по городу и чаепитие «По-щукински» в Доме Щукина.