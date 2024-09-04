Театральный фестиваль прошел в городском округе Пушкинский
Торжество, приуроченное к празднованию Дней городов, прошло в городском округе Пушкинский. В рамках программы организовали театральный фестиваль.
Пушкинский — один из крупнейших округов Московской области. В нем трудятся, строят семьи и воспитывают детей порядка 300 тысяч жителей. Дни городов — хороший повод подвести итоги.
Все достижения последних лет обсудили на празднике в Московском областном музыкальном колледже имени Прокофьева. Глава округа Максим Красноцветов рассказал о том, что было сделано и обозначил цели на будущее.
«Много таких значимых, весомых проектов, которые сейчас где-то в завершении, где-то в процессе реализации. Все это безусловно оценивают жители нашего городского округа», — отметил он.
В торжественной обстановке, Максим Красноцветов вручили знаки отличия и благодарственные письма тем, кто посвятил себя развитию округа — врачам, педагогам, полицейским, спасателям и другим специалистам.
В этом году в округе решили уйти от традиционного празднования Дней городов.
«В этом году Дни городов мы проведем в новом формате. Откажемся от масштабных празднований. Сейчас мы не вправе устраивать шумные концерты и фейерверки. В это непростое время призываю быть едиными как никогда ранее. Только вместе, поддерживая и помогая тем, кто нуждается, мы приблизим долгожданную победу», — отметила Красноцветов.
Вместо пышных торжеств в Ивантеевке, Красноармейске и Пушкино прошли патриотические и познавательные мероприятия в парках, а также «Пушкинский театральный фестиваль».
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