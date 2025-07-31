Театральный фестиваль для подростков пройдет в музее «Горки Ленинские» 16 августа

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 16 августа пройдет фестиваль подростковых театральных студий, где соберется около сотни юных участников от 12 до 18 лет из разных уголков страны. Молодые артисты представят зрителям спектакли на территории исторического комплекса.

Фестиваль "Подростки России", который проводят с 2022 года, ставит перед собой важную задачу — развитие среди подростков направления социального театра. Через сценическое творчество школьники учатся проживать разные эмоции, осмысливать сложные ситуации и находить способы решения проблем.

Организаторы стремятся создать для молодежи увлекательное и безопасное пространство для самовыражения, раскрыть их творческий потенциал, привить любовь к театральному искусству, а также обратить внимание общества на актуальные вопросы, волнующие подрастающее поколение.

В этом году фестиваль в «Горках Ленинских» пройдет в необычном формате — участникам не нужно готовить постановки заранее. Вместо этого они разделятся на команды и с помощью искусственного интеллекта создадут сценарии, затрагивающие важные темы.

Социальный театр уникален тем, что вовлекает зрителей в действие, позволяя вместе с актерами переживать непростые истории и искать пути их разрешения.

«Музей-заповедник „Горки Ленинские“ не случайно был выбран площадкой фестиваля. Зинаида Григорьевна Морозова, дореволюционная владелица усадьбы Горки, была вдовой промышленника и мецената Саввы Тимофеевича Морозова, одного из основателей Московского Художественного театра. После трагической гибели мужа в 1905 году Зинаида Григорьевна не оставила связей с Художественным театром», — рассказал директор музея Евгений Сарамуд.

Позже Морозова поддерживала связь с Ольгой Книппер-Чеховой. В Северном флигеле нередко жили известные деятели культуры, в том числе Максим Горький, который также был связан с театром.

Фестиваль открыт для всех желающих.

Заключительные показы спектаклей состоятся на сцене Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина».