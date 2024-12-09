Театральный фестиваль для инвалидов провели в Коломне

Фестиваль «Театр без границ» впервые прошел в Коломне. В нем приняли участие жители с ограниченными возможностями здоровья.

Организатором театрального фестиваля стал реабилитационный центр «Коломенский».

На сцене дворца культуры «Тепловозостроитель» выступили коллективы 11 учреждений. Они представили 12 спектаклей в номинациях «Виват, Россия!», «Музыкальная история», «В гостях у сказки» и «Жили, были дед да баба».

Зрители также смогли посетить выставку творческих работ воспитанников центра «Коломенский», экспозицию об истории развития Народного театра, а также театральные мастер-классы и многое другое.

Посетители поддержали каждую постановку аплодисментами, а жюри высоко оценило выступления и выбрало победителя.