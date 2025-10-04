Театральный фестиваль Академии Никиты Михалкова прошел в Химках

Актеры Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова провели для гостей театра «Наш дом» фестиваль. Мероприятие приурочили к 165-летию Антона Павловича Чехова. Организаторы представили уникальный спектакль, а также мастер-классы по актерскому мастерству, показ документального фильма о великом драматурге и биографическую выставку.

Мастер-класс провел режиссер Михаил Милькис. Гости выполнили задания по развитию речи, пластики и воображения, а также попробовали себя в импровизации.

«Вот уже восьмой сезон мы ставим „Метаморфозы“ именно по произведениям Чехова и еще одного русского писателя — Бунина. На основании их творчества мы даем свою интерпретацию русской классики», — рассказал организатор фестиваля Виталий Слепокуров.

Виктор Зайцев, заместитель заведующего отделом «Дом-музей А. П. Чехова» ГМИРЛИ имени В. И. Даля, прочитал лекцию «Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности». После прошел показ документального фильма «А. П. Чехов. Писатель на все времена».

«Я пришел совместно с одногруппниками на мастер-класс и лекцию, потому что в этом году мы ставим дипломы. Нам необходимо развиваться как в актерской, так и в режиссерской сфере. Захотелось поучаствовать и узнать что-то новое», — поделился студент Московского Губернского колледжа искусств Сергей Кочкин.

Во время фестиваля представили выставку «Чехов. Линия жизни», на которой рассказали о ключевых этапах жизни писателя — Таганрог, Москву, Мелихово и Ялту, а также поездку на Сахалин.

В конце фестиваля показали спектакль «Метаморфозы. Святая простота» в постановке Никиты Михалкова. Спектакль-конструктор представил литературно-сценический коллаж рассказов Чехова.